Solo dopo le 15.30 di ieri è rientrata la protesta degli operatori ecologici della Dusty che, per oltre dieci giorni, hanno manifestato il proprio dissenso sul ritardo relativo al pagamento dello stipendio del mese di dicembre. A giorni alterni i rappresentanti sindacali di Uil e Cisl hanno indetto assemblee di due ore giornaliere, durante le quali il servizio di raccolta rifiuti è stato svolto in modo parziale: sacchetti di rifiuti lasciati a macchia di leopardo in diversi punti della città, per poi essere raccolti il giorno successivo. Per i sindacati di categoria la protesta racchiudeva anche il mancato versamento delle quote relative al trattamento di fine rapporto dal 2014.

Fino alla mattina di ieri tutto è rimasto in fase di stallo, nonostante il provvedimento del Comune, martedì scorso, del mandato di pagamento di 380mila euro, a favore della Dusty. La banca tuttavia, non ha dato seguito al bonifico in favore dell’azienda che gestisce il servizio raccolta rifiuti, per problemi di natura burocratica, ossia la mancata chiusura della rendicontazione finanziaria del 2017. Così i netturbini al termine del loro turno di lavoro si sono recati, accompagnati da Roberto Prestigiacomo della Uil e Pippo La Spina della Csil, negli gli uffici comunali di zona Ardizzone per incontrare gli amministratori.

Non sono mancati momenti di forte tensione durante il confronto tra i lavoratori e gli assessori comunali Ezio Mannino e Aldo Motta. Gli operatori ecologici hanno ribadito la volontà di rimanere dentro il palazzo comunale fino a quando non avrebbero avuto risposte concrete. L’arrivo in Comune del sindaco Nino Naso e il suo successivo viaggio ad Acireale, sede centrale del Credito Siciliano, ha riportato la calma.

La tesoreria comunale avrebbe effettuato il bonifico solo per la Dusty, mentre le altre operazioni relative al pagamento di fatture di altre aziende che svolgono servizi per conto del Comune per il momento non saranno eseguite. La ditta ha annunciato che oggi consegnerà ai dipendenti le buste paga e lunedì eseguirà i bonifici per ogni singolo lavoratore. I sindacati hanno revocato l’assemblea convocata per stamattina e ogni altra forma di protesta. Roberto Prestigiacomo della Uil ha evidenziato il fatto che «il ritardo nel pagamento dello stipendio ha provocato conseguenze negative per tutti coloro che hanno assunto impegni con banche o finanziarie. Ma non solo, la ditta non ha effettuato il versamento delle quote Tfr, e questa è una grave mancanza». Su quest’ultimo passaggio ha replicato Giuseppe Finocchiaro, responsabile Dusty cantiere Paternò. «Non è vero quello che sostiene il sindacato. L’azienda ha versato e sta continuando a versare le quote, siamo in ritardo di qualche rata ma ci stiamo regolarizzando».