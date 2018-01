È stata uccisa con un colpo alla testa la signora Nunziata Sciavarrello, di 80 anni, residente a Maletto in via Spatafora, nel pieno centro del paese in provincia di Catania. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto in serata all'interno dell'abitazione nella quale sarebbe stato presente anche il figlio dell'anziana donna, Valentino Saitta, che al momento risulterebbe fra i sospettati. Secondo le prime informazioni, l'arma del delitto non sarebbe ancora stata ritrovata. Le forze dell'ordine non escludono ancora nessuna pista.

Nessuno aveva notato nulla di strano finché una delle figlie, nella tarda serata, si è insospettita perché l'anziana madre non aveva risposto a numerose telefonate ed è andata a verificare nella casa in cui risiedeva. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 di Bronte e Maletto. Sono ancora in atto le prime operazioni per i rilievi. Sono intervenuti anche i carabinieri di Randazzo e di Maletto.