Erano probabilmente due i malviventi entrati intorno alle 19.30 di ieri in un negozio di abbigliamento in via Vittorio Emanuele a Paternò. I due, con il volto coperto da una calzamaglia, hanno usato un grosso coltello e delle forbici per minacciare il proprietario del negozio e farsi dare il cassetto contenente l'incasso, oltre a portare via due giubbotti. Il tutto sotto lo sguardo attonito di due clienti che si trovavano nell'esercizio commerciale. Da una prima ricostruzione sembra che il bottino abbia un valore di circa 600 euro, di cui 200 euro in contanti e i due giubbotti del valore di circa 200 euro ciascuno. Sull'episodio indagano i carabinieri di Paternò, anche se sembra che dopo il colpo i banditi si siano immediatamente dileguati nelle viuzze adiacenti.