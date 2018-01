Kevin Alfonzetti, 20 annni, e Giuseppe Celano, 23 anni. Sono i nomi dei due ragazzi catanesi morti in un'incidente stradale avvenuto la notte scorsa nei pressi di via della Concordia. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti i due erano a bordo di un ciclomotore quando sono andati a schiantarsi per cause ancora da accertare. Sul posto, come spiega Live Sicilia, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili urbani e una pattuglia dei carabinieri.