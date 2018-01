Una serra adibita alla produzione di marijuana allestita all'interno di un sottotetto. È quella che hanno scoperto i carabinieri della compagnia di piazza Dante nel quartiere San Cristoforo. La coltivazione era stata creata dentro una casa abbandonata in via Mulini a Vento. Dentro c'erano oltre 100 piante, tutte contenute in singoli vasi, dell'altezza media di circa 60/90 centimetri. Il locale era adibito di apposito sistema di areazione e riscaldamento, tutto finalizzato a favore la crescita e la maturazione delle piante.

Secondo la ricostruzione dei militari il ciclo di produzione si sarebbe trasformato in circa 50 chilogrammi di marijuana. Al dettaglio lo stupefacente avrebbe fruttato alla criminalità organizzata cifre vicine a mezzo milione di euro.