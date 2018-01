Ieri, mezz'ora dopo mezzanotte, ad Adrano, un incendio di matrice dolosa ha distrutto due automobili. Le fiamme, che hanno colpito una Fiat Stilo parcheggiata in via Solicchiata, si sono poi estese a una Fiat Palio che si trovava ferma nel posto successivo. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un'ora. L'ipotesi del dolo sarebbe rafforzata da filmati registrati da una telecamera di video sorveglianza privata: nelle immagini si vedrebbe un uomo aggirarsi intorno alla Fiat Stilo.

Sono ancora meno chiari i contorni di un incendio avvenuto a Paternò, sempre nella notte di ieri, in via Rosolino Pilo. Le fiamme si sono sviluppate da una Nissan Juke parcheggiata in strada. Poi hanno coinvolto anche un Fiorino che si trovava fermo nei pressi. Entrambe le vetture hanno riportato danni gravissimi. Annerita la facciata del palazzo accanto a cui si trovavano parcheggiate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto.