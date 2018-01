È venuta a mancare questa mattina, in seguito all'aggravarsi della malattia che l'aveva colpita non molto tempo fa, la consigliera comunale di Linguaglossa, Concetta Graziella Confalone.

La 59enne era stata eletta nelle fila dell'opposizione del civico consesso del paese in provincia di Catania, in occasione delle elezioni amministrative dello scorso 11 giugno. La sua era la lista civica che aveva appoggiato il candidato sindaco Salvatore Comodo, poi classificatosi al secondo posto dietro l'attuale primo cittadino linguaglossese Salvatore Puglisi.

La donna, molto conosciuta nel paese porta dell'Etna, in passato aveva gestito lo storico chiosco di Villa Milana. Inoltre, la consigliera Confalone si occupava anche di vigilanza privata con i Rangers e con altre associazioni di protezione civile. Da sempre grande appassionata di poesia, aveva scritto e pubblicato alcune raccolte di componimenti poetici.

«La nostra città perde una persona ricca di umanità, correttezza, impegno e passione civica che si è spesa nel sociale e, fin quando ha potuto, nel suo impegno di consigliera comunale», così il sindaco di Linguaglossa Puglisi scrive in un post su Facebook. «Seppur su posizioni opposte - aggiunge - mi addolora aver condiviso con lei solo un breve tratto di questa esperienza amministrativa, perché sono certo che Concetta avrebbe dato un valido contributo alla costruzione di un paese migliore».

Oltre a esprimere le condoglianze alla famiglia, a nome di tutta l'amministrazione comunale, il primo cittadino conclude scrivendo che «rimarrà in tutti noi il ricordo grato e ammirato di ciò che ha fatto per la nostra comunità, così come il suo sogno di vedere tornare a brillare il grande ed elegante palazzo che, per lei, era la nostra Linguaglossa».