Due colpi in pochi minuti. Le scorribande di un borseggiatore sono state interrotte dagli agenti del reparto Volanti della polizia di Catania, che lo hanno bloccato e condotto negli uffici della questura etnea. Il primo colpo si è consumato in via Orto dei Limoni nel tardo pomeriggio di oggi. Vittima una signora residente nella zona a due passi da piazza Cavour. La donna mentre camminava si è vista di colpo sfilare la borsa.

L'uomo, che sarebbe un cittadino straniero, poco dopo è tornato in azione. La vittima anche in questo caso sarebbe stata una donna. Diramata la segnalazione al numero unico d'emergenza, gli agenti hanno intercettato l'autore mentre, a piedi, percorreva la parte alta di via Etnea, probabilmente diretto verso il centro di Catania. Gli agenti hanno recuperato la refurtiva, che è stata restituita alle due vittime. Le stesse in queste ore stanno sporgendo denuncia, procedendo all'identificato del borseggiatore.