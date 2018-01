A Belpasso, uno dei 22 Comuni che si stanno preparando al voto, arriva il primo nome di uno dei candidati per le prossime elezioni amministrative che aspira a occupare la poltrona che l'attuale sindaco uscente Carlo Caputo ha deciso di non voler rioccupare. Si tratta di Nunzio Distefano, coordinatore del circolo locale del Partito democratico. Il dipendente pubblico, 58 anni, ha deciso di mettersi in gioco a Belpasso, suo paese di origine, dove è tornato a vivere dopo un trentennio di lavoro e impegno politico svolto in Basilicata, dove è stato amministratore del Comune di Lauria e della Provincia di Potenza.

A darne comunicazione è il Pd locale che invita «tutte le forze democratiche, progressiste e civiche, il mondo del lavoro, delle associazioni e del volontariato, affinché, attraverso il dialogo e l’impegno delle migliori energie cittadine - dicono - Belpasso intraprenda un percorso di rinascita, riconquisti la propria dignità e il ruolo che spetta per storia, tradizione e capacità».

Dallo stesso partito in cui milita, Nunzio Distefano viene descritto come «interprete di un modo alternativo e innovativo di percepire la cosa pubblica che si è distinto, in questi anni, per la costante opera di controinformazione sull’attività amministrativa».