Un incidente si è verificato pochi minuti fa in via Passo Gravina a Catania, all'altezza dell'incrocio con via Ingegnere. Coinvolti una Fiat Punto grigia, che procedeva in direzione del Borgo, ed un motociclo Suzuky rovinato sull'asfalto. La dinamica dell'accaduto è ancora poco chiara, non si registra alcun ferito.

Sul posto sono giunti i vigili urbani, impegnati con i rilievi del caso. Nessun mezzo di soccorso si è recato sul luogo dell'incidente. L'intenso traffico della zona sta subendo rallentamenti.