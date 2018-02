Rapinatori in azione questa sera a Santa Maria di Licodia, poco dopo le 18, ai danni della tabaccheria di via Vittorio Emanuele. I malviventi - due persone col volto coperto e armate di pistola, probabilmente giocattolo - hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale dei fratelli Patanè. In quel momento all’interno della tabaccheria si trovava qualche cliente. Pistola in pugno i due si sono fatti consegnare il denaro contenuto nel registratore di casa e al momento della fuga hanno portato via diversi pacchetti di sigarette.

Il bottino è stato nascosto all’interno di due zainetti che i malviventi avevano portato con sé. Messo a segno il colpo, i rapinatori sono fuggiti a piedi in via delle Rimembranze, dove avevano lasciato una utilitaria usata per arrivare sul posto. Nella fuga avrebbero anche tamponato un'altra autovettura parcheggiata nella stessa via. Sul posto i carabinieri locali e una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare gli autori della rapina, osservando in primis le immagini del sistema di videosorveglianza di cui è dotata la tabaccheria. I malviventi del raid di stasera potrebbero essere gli stessi che, meno di una settimana fa, hanno rapinato un negozio di abbigliamento a Paternò, in via Vittorio Emanuele. Una pista investigativa che in queste ore non viene sottovalutata. In quella circostanza i uomini armati di coltello e col volto nascosto hanno portato via denaro e alcuni capi di abbigliamento.