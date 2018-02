Furto stanotte ai danni del negozio Gledd store di via Roma, a Belpasso. Il colpo - avvenuto nell'esercizio commerciale ad angolo con via XIV traversa, non distante dalla chiesa madre di Santa Lucia - è andato a segno: i ladri hanno portato via borse griffate che si trovavano nella vetrina e negli scaffali vicini all’ingresso. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri belpassesi. Da una prima ricostruzione della dinamica, il commando di malviventi sarebbe stato composto da due, tre persone ed è giunto in via Roma a bordo di una Fiat Bravo. Auto risultata rubata a un successivo controllo della targa, ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza piazzato all’esterno del negozio.

I ladri, che avrebbero agito col volto coperto, dopo aver alzato la saracinesca hanno spaccato la vetrata, probabilmente con una mazzata, praticando un buco. L’azione è stata quanto mai repentina: i ladri hanno portato via diverse borse di marca, caricandole sul veicolo. Un residente della zona svegliato dal fracasso avrebbe allertato la centrale operativa dei carabinieri e una pattuglia sarebbe arrivata in zona in poco tempo. I ladri, tuttavia, sono scappati in tempo; al loro arrivo in zona i militari hanno trovato solo il negozio saccheggiato. Da accertare il perché il sistema d’allarme sonoro non avrebbe funzionato: probabilmente è stato messo fuori uso. Ancora da quantificare il valore della refurtiva: l'inventario sarebbe ancora in corso. Non si esclude che gli autori del furto possano essere di Belpasso.