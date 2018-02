Una motocicletta ha finito per schiantarsi contro una Mercedes classe A stamane, intorno alle 9, in via Etnea a Catania. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Ingegnere: il veicolo a due ruote procedeva verso il Tondo Gioeni e non è riuscito a evitare l'impatto, violento, con l'auto che già occupava il centro della carreggiata. Già ieri a non molta distanza, in via Passo Gravina, si era verificata un'altra collisione auto-scooter.

La moto ha finito la sua corsa sul marciapiede oltre l'auto. Il centauro, un giovane che portava il casco, è stato soccorso dai sanitari del 118 e avrebbe una gamba ferita. Illeso il conducente della Mercedes. A regolare il traffico, fortemente rallentato, e a compiere i primi rilievi due volanti della polizia.