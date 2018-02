Cronaca – In fiamme circa 500 balle di fieno accatastate nel locale di via Porticelli. Salvi gli ovini ma sono ingenti i danni anche al capannone. Per il proprietario, un 72enne del luogo, è stato necessario il trasferimento al Pronto soccorso di Bronte. L'uomo è stato colto da malore durante le fase di spegnimento