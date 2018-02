Della parte anteriore della Nissan Micra non è rimasto quasi niente. Completamente schiacciata dall'autocarro con il quale si è scontrata, questa mattina intorno alle 8, sulla strada provinciale 4/II, che da Belpasso porta verso Santa Maria di Licodia. Alla guida della utilitaria grigio metallizzato c'era una donna di Belpasso, sui 25 anni: lei è rimasta ferita ed è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

L'impatto, frontale, è avvenuto all'altezza di una serie di curve. La 25enne procedeva in direzione di Santa Maria di Licodia, mentre il camion viaggiava nell'altro senso di marcia. Per cause ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati nel bel mezzo di un tornante. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, mentre la giovane è stata trattata al trauma center del Cannizzaro. La prognosi non è riservata, ma non è ancora stata resa nota.