Tragedia sfiorata, alle 18,30 di ieri, sulla circonvallazione di Maniace. Un 25enne del posto, alla guida di una Fiat Punto, non si è fermato all’alt intimato da una pattuglia dei carabinieri di Randazzo, addirittura speronando l’auto dei militari, colpendoli, e procurando loro delle lievi ferite. Il ragazzo, fuggito a tutta velocità, è poi giunto in contrada Erranteria e - forse ancora scosso dall'accaduto - è andato a sbattere contro una Fiat Uno. A quel punto, con la sua auto ormai inutilizzabile, si è dato alla fuga nei campi.

Immediata la reazione dei carabinieri, che hanno subito iniziato una capillare caccia all'uomo, resa più facile dal fatto che uno dei colleghi feriti aveva riconosciuto il giovane. La ricerca è infatti durata poco: il ragazzo, che ha qualche precedente, è stato trovato in un casolare, in contrada Gullia, nel Comune di Bronte, a pochi chilometri dal punto in cui aveva provocato l’incidente. I militari lo hanno prima accompagnato in ospedale, e poi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e omissione di soccorso. I due carabinieri feriti hanno subito solo lievi traumi: anche loro sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Bronte. Sul luogo dell’incidente anche uomini del nucleo radiomobile e una pattuglia della polizia stradale di Randazzo.