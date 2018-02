Intorno alle 15 di oggi si è verificato un incidente in via Umberto a Catania, all'altezza di piazza Vittorio Emanuele. Un Ford Focus guidata da un trentenne era in procinto di immettersi sull'arteria provenendo da via Musumeci, quando si è verificato l'impatto con una corriera del servizio Alibus - il collegamento rapido città-aeroporto - dell'Amt, in transito sulla corsia preferenziale.

L'auto è rimasta in panne, danneggiata nella parte anteriore, mentre il bus ha solo dovuto fermare la sua corsa per il tempo necessario ai rilievi del caso, compiuti dai vigili urbani. Gli agenti hanno regolato il traffico della zona, già congestionato per la festa di Sant'Agata. La Ford è stata è stata rimossa in pochi minuti da un carro attrezzi; nessun mezzo di soccorso è intervenuto.