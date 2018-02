In un clima già surriscaldato dagli arresti nell'ambito dell'operazione antimafia Chaos 2, si registra un nuovo furto a Scordia ai danni di una onlus. Dopo le manette per l'imprenditore Rocco Biancoviso, accusato di «curare le infiltrazioni nell'economia legale» da parte di Cosa nostra, si era registrato un raid notturno in municipio. L'amministrazione del sindaco Franco Barchitta aveva appena annunciato di volersi costituire parte civile in un eventuale processo, quando qualcuno si è introdotto al Comune di Scordia per lasciarsi dietro porte divelte, documenti alla rinfusa ed il furto di 72 assegni per i buoni libro.

Adesso ignoti alzano il tiro, rubando un pulmino acquistato con i soldi frutto di una raccolta fondi fra cittadini, commercianti e da parte di un'associazione antiracket. Il furto ha colpito la sede dell’Anffas Onlus (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva relazionale, attiva da vent'anni a Scordia), ubicata all'interno di una scuola di via Bologna. L'associazione si occupa del sostegno di una decina di scordiensi diversamente abili di età compresa tra i 18 e 45 anni, coinvolti in diversi progetti come i laboratori di cucina e ceramica.

I ladri, entrati da una finestra al piano terra rompendone i vetri, hanno messo a soqquadro la sede dell’associazione, portando via anche un computer portatile, un televisore e trenta euro in contanti. Un forno usato per i lavori con l'argilla è stato ritrovato all'esterno dell'edificio. Il danno maggiore per l'Anffas è però di certo quello derivante dal furto del pulmino che era costato circa 35mila euro. Il mezzo era a disposizione della onlus da meno di un mese. Gli ignoti autori del raid hanno utilizzato un cancello secondario della scuola per fuggire con il veicolo, danneggiandolo pesantemente perché il pulmino era troppo largo per passare da lì. A terra sono state infatti ritrovate parti della carrozzeria. I ladri hanno agito indisturbati, ben sapendo che nell'edificio non ci sono allarmi né sistemi di videosorveglianza.

Amareggiata per l’accaduto Nella Maria Costa, presidente dell'Anffas di Scordia: «Il furto è avvenuto stanotte o in mattinata, ci ha informato dell'accaduto il custode della scuola - ha detto a Meridionews - questo è il secondo furto che subiamo in meno di cinque mesi; la volta scorsa avevano portato via sempre un computer, un televisore e persino una settantina di bomboniere in ceramica realizzate dai nostri ospiti per il matrimonio di una ragazza». Costa ha aggiunto: «Noi facciamo del bene tutti i giorni, ci dedichiamo anima e corpo ai nostri ospiti, l'accanimento nei nostri confronti è inspiegabile». Il sindaco Barchitta su Facebook ha condannato l’accaduto: «Ancora una volta dei vili attaccano con vigliaccheria, sottraendo un pulmino donato per rendere servizio ai disabili».