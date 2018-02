Gioia Fagone, 13enne di Palagonia, è stata ritrovata a Militello in Val di Catania, in buone condizioni di salute. Pare fosse a casa di un'amica. Un cittadino l'avrebbe vista e avrebbe segnalato la sua presenza ai genitori nel pomeriggio di oggi, complice anche il tam tam scatenato sui social dai familiari. Ora, secondo il padre, si troverebbe nella caserma dei carabinieri.

La ragazza non si metteva in contatto con i genitori da ieri sera. L'ultimo a sentirla era stato il padre, che aveva ricevuto da lei un audio su Whatsapp alle 23.33 di ieri. Gioia era uscita di casa intorno alle 19. Il padre aveva provato a chiamarla tra le 20.30 e le 21.30, senza ricevere risposta. Poi, in quel messaggio vocale, Gioia aveva provato a tranquillizzarlo. «Papà, sto venendo a casa, ho accompagnato una mia amica», aveva detto. Dopo, però, solo silenzio. Fino al ritrovamento di oggi pomeriggio.