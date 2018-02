Tredici, tutti uomini, alcuni dei quali brandiscono oggetti oblunghi: più che spranghe, sembrano bastoni. Si colpiscono tra loro all'inizio in una figura compatta, poi i gruppetti si disperdono, parte ancora qualche bastonata. Qualcuno cerca di scappare, mentre gli automobilisti seguono sbalorditi la scena. Siamo in via Vincenzo Giuffrida, a uno tra semafori più affollati. Il video, postato su Facebook da un cittadino, dura un minuto e 31 secondi in cui volano botte da orbi. I protagonisti della rissa sono ripresi da lontano. Una buona parte di loro sembrerebbe di colore. Forse si tratta dei lavavetri che si posizionano in quella zona. L'utente che ha caricato il video lo dà per scontato.

Il video è apparso su Facebook all'ora di pranzo. La rissa risalirebbe alla mattina di oggi, ma non è chiaro quale sia l'orario esatto. Sul posto sarebbero intervenuti i carabinieri, ma quando i partecipanti alla rissa si erano già dileguati. Al momento non risulterebbe alcuna persona fermata.