Lo 0-2 conquistato sul campo della Fidelis Andria porta alla memoria i successi ottenuti dai rossazzurri a Castellamare di Stabia, Fondi e Rende: squadra accorta e brava a soffrire, per poi colpire inesorabilmente gli avversari non appena si manifestano i primi cali di tensione. La rete di Ripa è arrivata al 53', nel momento di forcing dei padroni di casa a inizio ripresa: il raddoppio è invece giunto a 12' dalla fine, approfittando delle praterie concesse dai padroni di casa in contropiede.

Antonio Porcino: il protagonista assoluto dell'ottavo successo del Catania fuori casa in questa stagione è il numero 8, arrivato cinque giorni fa dalla Reggina. Catapultato in campo a sorpresa per l'assenza del titolare Marchese, l'esterno sinistro calabrese sciorina una prestazione impeccabile, sia per qualità che per quantità. La corsa non manca e le chiusure sono puntuali: in fase offensiva, poi, è da manuale il cross dell'1-0 che Ripa ha corretto in rete. Bravo anche in occasione del 2-0 a recapitare al lanciato Mazzarani una palla col contagiri.

Giuseppe Fornito: l'ex centrocampista del Trapani viene schierato a sorpresa da Lucarelli, vincendo il ballottaggio con Mazzarani per il ruolo di mezzala sinistra. Moto perpetuo in quell'area del campo, Fornito si trova a meraviglia con Porcino, sovrapponendosi spesso e volentieri all'ex reggino e supportandolo nelle folate offensive. Emblematica la rete del vantaggio, col numero 18 che ruba palla e serve in corsa l'esterno sinistro, bravo poi a sfornare l'assist per il gol di Ripa

Andrea Mazzarani: è il perfetto dodicesimo uomo. Quando entra a partita in corsa, infatti, riesce a far valere maggiormente le sue caratteristiche di abile incursore, riuscendo a tagliare a fette le difese avversarie, segnando gol importantissimi. Era successo così a Castellamare di Stabia, avviene anche oggi con una rete arrivata pochi secondi dopo il suo ingresso il campo. Il Jolly che tutti i tecnici vorrebbero avere.

Davis Curiale: il numero 11 rossazzurro, bomber stagionale con 9 gol all'attivo, stavolta fa scena muta. Grave l'errore sull'1-0, quando si divora la rete del raddoppio non centrando la porta su perfetto suggerimento di Fornito. Si sbatte e lotta per far salire la squadra, ma la sua azione non è efficace come sempre. Appannato.

Marco Biagianti: il capitano del Catania fa tanto lavoro sporco come sempre, ma stavolta non raggiunge la sufficienza. Non sembra molto lucido in campo, arrivando spesso in ritardo nei contrasti e non riuscendo a fare il suo solito filtro in mediana. La condizione fisica non è ancora al top e si vede: la grinta non manca, ma da lui ci si attende sempre il massimo

Mirko Esposito: l'esterno destro ex Crotone e Parma si rende autore di una prova senza dubbio generosa, ma la qualità di fondo sembra latitare. I cross, come spesso accade, non abbondano dalle sue parti e, alle volte, il giocatore pare confusionario quando si tratta di sbrogliare situazioni potenzialmente pericolose. La voglia e la grinta ci sono, serve più lucidità nella lettura del gioco