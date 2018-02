Un incidente stradale dopo un'inversione di marcia non consentita. Il fatto si è verificato questa mattina, poco dopo le 10, lungo la strada statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia, non distante dal bivio per Ragalna. Un sinistro che ha provocato il ferimento di un uomo di 85 anni di Santa Maria di Licodia, il quale avrebbe riportato un trauma alla spalla, nonché escoriazioni varie su tutto il corpo.

A ricostruire la dinamica gli agenti della polizia municipale licodiese, intervenuti sul luogo dell’incidente subito dopo la segnalazione fatta dagli automobilisti in transito nella zona. Da quanto ricostruito l’85enne si trovava a bordo della sua moto ape 600 e stava transitato lungo la carreggiata che da Adrano conduce verso Paternò; il guidatore improvvisamente avrebbe deciso di ritornare indietro verso Santa Maria di Licodia. A tal proposito avrebbe effettuato un'inversione di marcia lungo il rettilineo per mettersi sulla corsia opposta.

Un’imprudenza che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. In quel momento sopraggiungeva un furgone condotto da un uomo di Valverde che toccava di quel tanto la moto ape facendola capottare su un fianco. Immediati sono scattati i soccorsi con alcuni volontari che hanno rimesso in piedi il piccolo mezzo, mentre le arance che il tre ruote trasportava sono finite disseminate lungo la strada. Sul posto oltre gli uomini della polizia municipale anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, appurando trauma, contusioni ed escoriazioni varie. Il traffico veicolare è andato a rilento per circa due ore. Il conducente della moto ape rischia il fermo amministrativo del mezzo , il ritiro della patente e una sanzione molto salata.