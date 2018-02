Secondo il pentito Gaspare Mutolo, i due corpi ritrovati carbonizzati nelle campagne di Misterbianco, nel 1990, sarebbero appartenuti al 18enne Riccardo Ronsisvalle e al 25enne Giuseppe Lombardo, due ragazzi scomparsi proprio nello stesso anno. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono apparse nella trasmissione Chi l'ha visto?, di Rai 3. Secondo questa ricostruzione, Giuseppe Lombardo sarebbe stato sequestrato e torturato per avere da lui informazioni sul nascondiglio dello stesso Mutolo. E infine ucciso. Come Riccardo Ronsisvalle, che forse aveva visto troppo.

Ora i parenti di Ronsisvalle vogliono vederci chiaro, andando fino in fondo. «Siamo a disposizione - dichiarano all'Ansa Claudio e Iolanda Ronsisvalle - per fare il test del dna, per il riconoscimento del corpo». Il fratello e la sorella di Riccardo, impegnati in una ricerca della verità che chiede risposte da quasi 28 anni, si dichiarano dunque favorevoli alla comparazione di materiale genetico appartenente a quei due cadaveri carbonizzati. Che, secondo Mutolo, sarebbero proprio i corpi dei due ragazzi scomparsi a Misterbianco nel '90.