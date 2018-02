Poteva causare danni maggiori un incendio scoppiato in contrada Rizzonito, in territorio di Bronte, a due passi dalla strada statale 284. L’allarme è stato dato dallo stesso proprietario, che intorno alle 13 ha visto del fumo uscire da una tettoia adiacente al giardino della sua casa in campagna. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Maletto.

All’interno della tettoia era presente anche una bombola di gas, che solo per una combinazione fortuita non è scoppiata. L'eccesso di pressione avrebbe fatto saltare l’ogiva, permettendo dunque la fuoriuscita del gas, che non si è infiammato. Per il proprietario, un brontese di 67 anni, i danni si limiterebbero a poche centinaia di euro: tende e attrezzi divorati dal fuoco. La causa dell’incendio sarebbe accidentale.