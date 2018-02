Calci e pugni alla moglie davanti alla loro bambina di appena cinque anni. È questo l'episodio avvenuto la scorsa notte ad Aci Sant'Antonio per il quale è stato arrestato in flagranza di reato un 36enne del posto per maltrattamenti in famiglia. La donna, lo scorso 18 gennaio, aveva già denunciato ai carabinieri le vessazioni cui era sottoposta da parte del coniuge dal momento in cui la loro relazione si era deteriorata.

La scorsa notte, al culmine dell’ennesima lite, l’uomo ha picchiato violentemente la coniuge davanti alla loro figlia piccola. Per sfuggire alla furia dell'aggressore, la donna si è rifugiata insieme alla bimba a casa di una vicina. I militari del commissariato di Aci Sant'Antonio, avvertiti da una telefonata di uno dei vicini di casa, sono intervenuti nell'abitazione della coppia e hanno arrestato l'uomo.

La vittima, medicata dagli operatori sanitari della locale guardia medica, è stata giudicata guaribile in cinque giorni per delle lesioni alla gamba destra. L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari in casa di un amico a Catania.