Cancelli in ferro, pannelli coibentanti utilizzati per l'impermealizzazione dei tetti di magazzini o depositi di tipo industriale e vario altro materiale edile rubato è stato trovato in un casolare rurale, nella zona della Piana di Catania, di proprietà di D.A.G., una donna di 57 anni, pluripregiudicata per reati contro il patrimonio e appartenente a una nota famiglia mafiosa riconducibile al clan Cappello.

La proprietaria dell'immobile è denunciata per riciclaggio di beni di provenienza illecita. Il materiale, in parte accatastato in attesa di essere riutilizzato e in parte già riciclato per la costruzione di un tetto di un immobile in corso di rifacimento, è stato individuato e sottoposto a sequestro dal personale della sezione investigativa del commissariato di Librino.

Inoltre, all'interno dello stesso podere è stata trovata una piccola azienda zootecnica abusiva con pollame e suini non regolarmente censiti. I veterinari della locale azienda sanitaria provinciale hanno provveduto a sanzionare la donna anche per abusi inerenti la tenuta di animali di allevamento senza regolare codice di azienda. Nella stessa area è stata riscontrata la presenza di un cane di razza pitbull che non era munito di regolare microchip. L'indagata è stata anche denunciata per un reato di tipo ambientale, in seguito alla riscontrata presenza all'interno del casolare rurale di materiale di risulta.