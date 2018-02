Salumi e formaggi per un valore complessivo che supera i seimila euro. È questo il bottino del furto commesso, la notte scorsa, ai danni della salumeria Tilenni in via Cappuccini, in pieno centro storico ad Adrano.

In pratica, i ladri hanno svuotato quasi del tutto l’esercizio commerciale mentre nessuno dei residenti della zona si sarebbe accorto di nulla. A indagare sul fatto gli agenti del commissariato di Adrano, allertati dagli stessi proprietari della salumeria al momento dell’apertura del negozio che non è provvisto né di un sistema di allarme né di telecamere di videosorveglianza.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine il gruppo di ladri, composto da tre o quattro uomini, sarebbe giunto sul posto con un mezzo - probabilmente dotato anche di frigorifero - e, dopo aver scardinato la saracinesca della porta d’ingresso, avrebbe forzato la vetrata. Una volta dentro, i ladri avrebbero potuto agire con calma portando via gran parte dei prodotti della salumeria per poi scappare facendo perdere le proprie tracce.

Per gli inquirenti, si tratterebbe di un furto su commissione probabilmente finalizzato a immettere la merce nel circuito del mercato nero. E non si può ancora escludere che il commando di ladri di salumi fosse composto da soggetti non del posto. Mentre l'attività commerciale rimarrà chiusa per l'intera giornata, i poliziotti stanno verificando la presenza di telecamere in zona per analizzare le eventuali immagini registrate che potrebbero rivelarsi utili ai fini delle indagini.