È una storia senza nomi, fatta di racconti di vicini di casa e testimoni. Tanti. Quelli che quel giorno d'estate di qualche anno fa sono rimasti a guardare - e a riprendere - un uomo che si arrampica sulle inferriate di uno dei palazzoni di Librino. Il video, nonostante chi lo ha realizzato non si ricordi di preciso se sia stato registrato nel 2015 o nel 2016, sta vivendo in questi giorni una nuova giovinezza su Facebook. Condiviso da migliaia di persone, ripubblicato su varie pagine e, in ultimo, commentato da utenti catanesi e non solo. Spesso ridendo. Eppure il racconto che c'è dietro non è di quelli per cui si ride, ed è fatto di violenze in famiglia e disagio sociale.

«Quello appeso fuori è l'amante», chiariscono le persone che, contattate da MeridioNews, quel giorno osservavano la scena dal cortile di uno degli edifici del quartiere alla periferia Sud di Catania. L'uomo, sulla trentina, secondo le testimonianze raccolte da questa testata, sarebbe il nuovo compagno di una donna - già sposata - che vive proprio nella palazzina. Non da sola, però: con un altro uomo, il marito, i cui problemi di alcolismo sarebbero noti a molti nel quartiere. Il giorno in questione, il marito sarebbe tornato ubriaco nell'abitazione che - tutt'ora - condividerebbe con la moglie e il nuovo compagno di lei. Annebbiato dall'alcol, però, avrebbe iniziato a picchiare la giovane, anche lei adesso poco più che trentenne. A quel punto, sarebbe intervenuto il nuovo compagno, che però - in una prima colluttazione - avrebbe avuto la peggio e sarebbe stato chiuso in bagno.

Bloccato in una camera - con la compagna aggredita nella stanza accanto - il 30enne avrebbe tentato di rientrare in casa per salvare lei. Uscendo dalla finestra e appendendosi alle inferriate del palazzone, che continuano per tutta l'altezza dell'edificio e fino a un paio di metri dal cortile. «Voleva passare da fuori e risalire dalle scale, per rientrare dalla porta principale con le chiavi e difendere la sua ragazza - racconta un altro testimone - Soltanto che, quando doveva fare l'ultimo salto ha avuto paura di farsi male e non si è lanciato». Anche perché il volo di un paio di metri avrebbe rischiato di ferirlo. Ai suoi piedi alcuni condomini provano ad aiutarlo, gli portano una sedia, si offrono di prenderlo in braccio. Mentre altri riprendono tutta la scena con i telefonini.

Il ragazzo, a quel punto, si arrampica una seconda volta e prova a rientrare dalla finestra. Solo che dall'altra parte, forse anche attirato dal baccano proveniente da giù, trova il marito della compagna. Che, in un primo momento, lo ostacola. «Quello, l'amante, ha praticamente dovuto rompere la finestra per rientrare. E quando è rientrato da fuori si sentiva il rumore delle coppa», prosegue chi c'era. E poi com'è finita? «A niente». «Vivono ancora tutti insieme, queste cose solo qua le ho viste - aggiunge il residente - Sono tutti dei bravi ragazzi, solo che il marito beve troppo. E perde il controllo, quindi alza le mani e non si può tenere. Quell'altro, che poi sarebbe sempre l'amante anche se vive là, stava provando a fare una cosa buona e ora su internet lo stanno prendendo in giro, gli dicono "spiderman"». Però un poco l'eroe lo stava facendo, no? «Certo».