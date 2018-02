Una bomba carta sullo sportello del vano motore di una Smart grigia e fatto esplodere nella tarda serata di ieri, in via Cairoli, a Santa Maria di Licodia. È così che è stato distrutto il veicolo del proprietario di un'attività commerciale licodiese: un fatto per il quale gli investigatori stanno attualmente vagliando diverse ipotesi. Nella notte, identificato tramite le immagini del sistema di videosorveglianza del centro storico del piccolo Comune etneo, è stato denunciato un uomo per danneggiamenti.