Una bomba carta sullo sportello del vano motore di una Smart grigia e fatto esplodere nella tarda serata di ieri, in via Cairoli, a Santa Maria di Licodia. È così che è stato distrutto il veicolo del proprietario di un bar licodiese, pare per una questione passionale. Nella notte, identificato tramite le immagini del sistema di videosorveglianza del centro storico del piccolo Comune etneo, è stato denunciato un uomo per danneggiamenti. La pista investigativa privilegiata dalle forze dell'ordine è che l'ordigno sia stato piazzato sulla macchina per una questione attinente alla vita privata del piccolo imprenditore locale.