Deve scontare una condanna a tre anni, sei mesi e 13 giorni, per rapina ed estorsione aggravate dall'appartenenza alla cosca mafiosa dei Cursoti milanesi. Ma era evaso dai domiciliari già lo scorso 22 giugno. La squadra mobile ha così arrestato il pregiudicato quarantenne Concetto Pitarà. Gli agenti lo hanno bloccato nel rione di San Berillo nuovo, mentre era a bordo di una Renault Twingo, per altro non assicurata.

L'uomo, il 31 ottobre, era stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla procura in corte d'Appello. Gli agenti lo hanno accompagnato al carcere di piazza Lanza, dove ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.