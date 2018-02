Un milione e 750mila articoli contraffatti tra maschere, costumi, accessori, gadget e capi d'abbigliamento. Un sequestro da record operato dalla guardia di finanza nelle scorse ore, a Gravina, in un negozio di ingrosso gestito da un imprenditore cinese. Che ora si ritrova denunciato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Gli oggetti sequestrati sono collegati in gran parte al carnevale, rivolti soprattutto ai bambini. Eppure sono privi non solo della marcatura CE, ma anche delle indicazioni sul produttore o sulliimportatore, delle fasce d’età a cui il prodotto è destinato, infine delle precauzioni ed istruzioni d’uso.

Ma, come detto, i finanzieri hanno rinvenuto dei capi d'abbigliamento contraffatti: in particolare scarpe che, rimaneggiate appositamente, riproducono alcuni modelli del marchio Adidas.