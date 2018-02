All'altezza della posta centrale, di piazza Stesicoro ed all'incrocio con via di Sangiuliano. Lungo via Etnea, da questa mattina, sono state posizionate delle fioriere. Di metallo grigio alcune con due lettere rosse CT scritte in maiuscolo, mentre in altre alla sigla della provincia si è preferito il nome completo della città di Catania. All'interno sono state piantate delle palme e altri piccoli arbusti con bacche rosse.

Per queste barriere sono stati scelti dei punti nevralgici della principale arteria della città in genere presidiati dalla polizia municipale o dai militari impegnati nell'operazione Strade sicure. Potrebbero essere queste nuove fioriere ad assolvere alla funzione di impedire l'accesso alle auto non autorizzate alla zona a traffico limitato che insiste lungo via Etnea e di prevenire eventuali rischi legati alla sicurezza.

«L'idea di queste fioriere nasce dall'indicazione arrivata a noi dal comando dei vigili urbani - spiega a MeridioNews Lara Riguccio, dirigente comunale del Verde pubblico - Ci siamo solo materialmente solo occupati della realizzazione dell'arredo urbano e dell'allestimento della vegetazione». Intanto è l'assessore all'Ecologia Rosario D'Agata a chiarire che «queste nuove barriere sono un nuovo bel biglietto da visita per la città, avranno soprattutto la funzione di fare da deterrente per questioni legate alla sicurezza ma permetteranno comunque il transito dei mezzi autorizzati».

Autobus, taxi, mezzi di lavoro. In via Etnea sembra non essere cambiato nulla. «In realtà noi nemmeno ce ne eravamo accorti - dicono i gestori dell'edicola di piazza Stesicoro - perché comunque tutti i mezzi qui continuano a passare. L'unica differenza rispetto a ieri - notano - è l'assenza della camionetta dell'esercito che stazionava qui davanti ogni giorno, anche se non è escluso che arrivino più tardi».

«Queste fioriere che coprono un pezzo della carreggiata per adesso sono belle con tutte le piante verdi - commenta la proprietaria di un negozio di abbigliamento nella zona di villa Bellini - ma speriamo solo che non si trasformino a breve in inutili pattumiere. Lasciano lo spazio per far passere i mezzi pubblici, quelli di emergenza e quelli autorizzati. La sola cosa che mi sembra strana - sottolinea la donna - è che ancora oggi qui davanti non si sono viste le auto dei vigili urbani».