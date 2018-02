Appena 24 ore e le fioriere sono state già travolte da un'automobile in corsa. Succede lungo via Etnea dove, dalla mattina di ieri, sono stati installate alcuni arredi urbani per questioni legate alla sicurezza pubblica. Secondo una prima ricostruzione la notte scorsa un mezzo ha impattato con i vasi in pietra lavica posizionati nei pressi della villa Vincenzo Bellini, a ridosso degli uffici della poste centrali. Sul basolato sono rimasti i segni dell'incidente, con vistose macchie d'olio e alcuni pezzi di carrozzeria. L'automobilista per il momento non sarebbe stato identificato, mentre sul posto sono presenti i vigili urbani. Un aiuto alle forze dell'ordine potrebbe arrivare dalle numerose telecamere che sorvegliano uno degli slarghi principali del capoluogo etneo.

Le nuove barriere, che si trovano anche nella zona di piazza Stesicoro e all'altezza di via Antonino di Sangiuliano, sono state installate su indicazione del comando dei vigili urbani. Per impedire l'accesso alle auto non autorizzate nella zona a traffico limitato di via Etnea. «Avranno soprattutto la funzione di fare da deterrente per questioni legate alla sicurezza», spiegava soltanto ieri al nostro giornale l'assessore al Verde pubblico Rosario D'Agata.