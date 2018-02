Cronaca – In manette è finito il 44enne Salvatore Greco, che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A insospettire i militari è stato il via vai di giovani nell'appartamento a San Cristoforo. L'uomo, in attesa del processo per direttissima, è stato condotto ai domiciliari