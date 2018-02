Per gli investigatori Roberto Vacante avrebbe rivestito per anni il ruolo di mente degli affari della famiglia mafiosa di Cosa nostra dei Santapaola. Un legame che avrebbe avuto solide basi nella parentela con gli storici esponenti dell'organizzazione mafiosa. L'uomo, che attualmente si trova recluso in carcere al 41bis, è nipote acquisito dello storico capomafia Benedetto Santapaola, per avere sposato una delle figlie del fratello di quest'ultimo. Arrestato l'ultima volta nel gennaio 2016 durante l'operazione antimafia Bulldog, Vacante avrebbe riciclato i soldi di Cosa nostra attraverso una serie di attività commerciali e società. Nel processo di primo grado è stato condannato a undici anni e sei mesi. Mentre i suoi beni erano stati sequestrati a maggio 2016.

Adesso per lui è arrivata la confisca di beni, per un valore di 15 milioni di euro. A stabilirlo è stato il tribunale misure di prevenzione su richiesta degli esperti della divisione anticrimine della questura di Catania. Tra le aziende confiscate c'è la Parking car srl, e l'impresa Giarrussocatering. Sigilli anche al cento per cento delle quote della cooperativa The bulldog camp. Sempre nell'ambito della gestione dei parcheggi rientra la confisca delle imprese individuali Maria Santonocito e Car Service.

Nell'elenco anche la Torrisi costruzioni, attività operante nel settore dell'edilizia residenziale e degli appalti pubblici. Collegata anche ad alcuni immobili in via Pietro Mascagni, nei pressi di Corso Italia, a Catania. I giudici hanno invece rigettato la proposta di confisca della società La Rena rent car con l'annessa unità locale denominata l'Oste di Tremestieri.