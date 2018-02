Primo momento clou della stagione per quanto riguarda la pallanuoto femminile. Nel fine settimana, infatti, sarà assegnata la Coppa Italia 2017/18, la cui fase finale si svolgerà, per il terzo anno consecutivo, presso il Polo Natatorio-Centro Federale di Ostia. A contendersi il trofeo nella Final Four saranno le catanesi dell’Ekipe Orizzonte che dovranno vedersela con Bogliasco Bene, Cosenza Pallanuoto e Sis Roma. Assenti le ultime due finaliste, le campionesse uscenti del Plebiscito Padova e la Waterpolo Messina.

La prima gara vedrà le rossazzurre affrontare le liguri di Bogliasco in semifinale alle 18.30 (con diretta tv su RaiSport). Poi la vincente dovrà vedersela domani in finale alle 16 con chi trionferà nell’altra semifinale, mentre due ore prima si disputerà la finalina per il terzo e quarto posto. Al centro federale, tra l’altro, le catanesi tre mesi fa hanno conquistato la prima edizione della Fin Cup superando in finale per 13-6 la Sis Roma. L’Ekipe Orizzonte ha già conquistato il trofeo due volte, nel 2012 e nel 2013, battendo in finale rispettivamente Firenze e Rapallo che, però, la sconfisse l’anno successivo.

Lo scorso anno, invece, il cammino delle rossazzurre si era fermato in semifinale, dove furono battute dalle future campionesse del Plebiscito Padova. Le catanesi però riuscirono a salire comunque sul gradino più basso del podio avendo la meglio su Cosenza. Quest’anno l’obiettivo è sicuramente quello di provare a migliorare il piazzamento ottenuto nell’ultima edizione. «Come sempre - afferma l’allenatrice Martina Miceli - abbiamo avuto poco tempo per preparare questo impegno, per il quale avremmo preferito lavorare con maggiore tranquillità».

Il motivo è presto spiegato, la squadra ha ripreso ad allenarsi pochi giorni fa ma, nonostante questo, l’Orizzonte se la giocherà: «Abbiamo ricominciato a lavorare tutte insieme da martedì, però la squadra sta bene, sono tutte in salute ed andremo a giocarci questa Final Four con la formazione tipo, alla quale verrà aggregata anche Roberta Santapaola da quattordicesima. Ci teniamo a conquistare il massimo risultato possibile e partiremo per questo con la squadra delle grandi occasioni, supportata da me, Tania Di Mario e Aurora Coppolino».