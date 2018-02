Un incendio intorno alle 4.15 di questa mattina si è verificato in via XV traversa a Belpasso. A prendere fuoco una Opel Agila che è stata completamente distrutta dal rogo. Poi le fiamme si sono estese anche a un'altra macchina parcheggiata dietro, una Ford Focus anche questa molto danneggiata dalle fiamme.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Paternò per le operazioni di spegnimento che si sono concluse intorno alle 5.30 della mattina. Inoltre, le fiamme hanno danneggiato gravemente anche la rete di recinzione di un campetto di calcetto di una scuola. Non è ancora stato possibile accertare le cause che hanno provocato il rogo.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine intervenute, le fiamme sarebbero partite dalla Opel Agila. Mentre sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica, gli investigatori stanno verificando l'eventuale presenza di telecamere in zona che potrebbero fornire un aiuto alle indagini. Per il momento, non si esclude nessuna delle piste.