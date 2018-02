Lavori straordinari da oggi e fino al 28 febbraio, approfittando della bassa stagione. I cantieri, come comunicato in una nota stampa dalla Società aeroporto Catania, riguarderanno l'area partenze dello scalo Fontanarossa. Gli accompagnatori dei passeggeri che dovranno lasciare la Sicilia potranno utilizzare il parcheggio P2 per lo scarico dei bagagli usufruendo dei primi 15 minuti gratuiti.

Come previsto da un'apposita ordinanza dell'ente nazionale dell'aviazione civile potranno continuare ad avere accesso alla rampa partenze «solo i mezzi delle forze dell'ordine, ambulanze, taxi, noleggio con conducente e pullman con dimensioni maggiori di 6,5 metri. Ingresso consentito anche alle auto con passeggeri a ridotta mobilità», si legge nella nota diramata da Sac.

I lavori comporteranno anche delle modifiche temporanee nell'area arrivi. Dove non sarà possibile il transito di autobus, camion e mezzi pesanti. Resta invariata la collocazione delle biglietterie per i bus interprovinciali, «mentre il terminal bus sarà trasferito sulla rampa partenze». A regolare la nuova viabilità ci saranno gli agenti della polizia municipale e gli addetti della società Sac service.