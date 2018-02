Un arresto cardiaco, a casa sua, nella notte tra domenica e lunedì. L'ambulanza del 118 che arriva, il massaggio cardiaco, l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro con il cuore che aveva appena ripreso a battere. Sono i momenti che hanno preceduto la morte di Emanuela Pulvirenti, 31enne di Giarre, di recente colpita da una influenza che sembrava passata. A dare la notizia del decesso, la testata giornalistica Live Sicilia Catania.

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale dal nosocomio catanese dove la donna è stata portata, al suo arrivo in pronto soccorso sarebbe stata già in «midriasi», cioè con le pupille dilatate. Così sarebbe stata trasferita in Rianimazione, dove è morta dopo poche ore. Sulla base delle informazioni sanitarie riferite dai parenti della donna, i medici non escludono una «complicanza miocardica post-influenzale».