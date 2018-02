Quel dipinto raffigurante una Madonna, un olio su tela risalente al XVIII secolo, era sparito dalla chiesa Madre di Mascalucia ormai da un decennio. Lo hanno recuperato poco prima dello scorso natale i carabinieri della sezione tutela del Patrimonio culturale di Siracusa, a conclusione di una lunga indagine svolta assieme ai colleghi del comando tenenza del Comune etneo.

La soluzione al giallo della scomparsa del quadro, dall'importante valore, custodito fino al 2007 nella sagrestia della chiesa dedicata a Santa Maria della Consolazione, è arrivata dal mercato dell'antiquariato. Gli inquirenti hanno infatti comparato le immagini di un dipinto messo in vendita da un antiquario catanese con quelle contenute nella banca bati dei Beni culturali illecitamente sottratti, gestita dai carabinieri del comando tutela. Ai militari è subito parso chiaro che il quadro in vendita in esame era proprio quello rubato a Mascalucia più di un decennio.

Dalle indagini non sono emerse responsabilità a carico dell’antiquario, il quale aveva regolarmente acquistato il dipinto da una donna catanese, denunciata per ricettazione. Il quadro è stato già restituito alla parrocchia guidata ormai da cinque mesi da padre Paolo Riccioli.