Una serata in discoteca, la lite all'esterno della struttura e la lama di un coltello a farfalla che finisce contro il torace di un uomo. Sono i tre passaggi chiave della notte di sangue che si è consumata a Palagonia. Un minore è stato denunciato per tentato omicidio mentre il suo bersaglio, un 33enne del posto, è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Caltagirone con una prognosi di 15 giorni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione locale, l'alterco tra i due sarebbe avvenuto davanti il locale Ti Connetto, in via Rossini. All'interno della struttura, un tempo sede del cinema Odeon, si era svolta una serata a ritmo di musica. Una delle tante che nei giorni scorsi sono state organizzate in occasione del Carnevale 2018. Il faccia a faccia tra il 16enne e il 33enne sarebbe iniziato poco prima delle 5 del mattino. In fase di accertamento le cause della discussione ma, stando a una prima ricostruzione, ci sarebbero questioni legate a del denaro che il più grande doveva al suo interlocutore. Lo stesso che, al termine della lite, ha estratto un coltello dalla tasca del giubbotto colpendo al torace la vittima.

Ad avvertire i militari sono stati alcuni clienti del locale, favorendone l'immediato intervento. I carabinieri sono riusciti a disarmare l'aggressore, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale. La denuncia è scattata anche per un uomo di 56 anni, accusato di favoreggiamento personale. Quando le forze dell'ordine lo hanno sentito come persona informata sui fatti, essendo presente sul luogo del tentato omicidio, ha deciso di omettere alcuni elementi di cui era a conoscenza. L'arma utilizzata dal minore, un coltello a farfalla con lama da 10 centimetri, è stata sequestrata.