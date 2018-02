La neve ha cominciato a cadere in maniera abbondante ieri sera fino a raggiungere anche un'altezza di 15 centimetri a Maletto. Poco meno il livello registrato a Bronte e Randazzo. Difficoltà, già nelle prime ore di questa mattina, lungo la strada statale 284. In mancanza di mezzi spargisale, è intervenuta solo la macchina spazzaneve che, dopo il passaggio, ha lasciato a terra una spessa lastra di ghiaccio. Disagi per gli automobilisti sopratutto nel tratto che collega Maletto a Bronte.

Sul posto anche le pattuglie della polizia di Randazzo che hanno sanzionato i proprietari di molte vetture sprovviste di gomme da neve o catene a bordo. Al momento, la situazione sta lentamente migliorando: da qualche ora è uscito il sole e le strade sono diventate più percorribili. In particolare, la 284 è abbastanza libera fatta esclusione per i residui di ghiaccio rimasti nella zona che va da contrada Difesa fino al bivio di Dagala Longa - il tratto che da Bronte attraversa Maletto e arriva quasi fino alla periferia di Randazzo - lungo la quale il traffico procede ancora lentamente. Alle pattuglie ancora presenti sul posto non risultano segnalazioni con problemi di rilevante entità.

A Maletto a spargere il sale sono stati gli operatori ecologici ma la presenza di una lastra di oltre cinque centimetri di ghiaccio ha reso comunque difficoltosa la circolazione, in particolare nelle prime ore della mattina. Il mezzo spazzaneve di cui è dotato il centro cittadino non è utilizzabile perché necessita di riparazioni costose. Stando a quanto riferito dal sindaco, Salvatore Barbagiovanni, le spese per la sistemazione ammonterebbero a un totale di circa diecimila euro ma, almeno fino a questo momento, né il Comune né la Provincia sarebbero stati in grado di provvedere.

Inoltre, il quartiere che comprende la parte bassa di via Umberto fino alla stazione a Maletto è rimasto senza corrente elettrica per alcune ore della mattinata di ieri e anche di oggi. Molte le attività commerciali della zona costrette a restare con le saricinesche abbassate e i tanti i residenti a rimasti senza acqua e riscaldamento. I tecnici dell'Enel sono ancora a lavoro per cercare di capire a cosa sia dovuto il guasto che, nell'ultimo periodo, dà problemi ogni volta che ci sono condizioni climatiche avverse.