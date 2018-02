Il traffico lungo la strada statale 417 è provvisoriamente bloccato al km 37,200, in territorio comunale di Mineo, a causa di un grave incidente che, stando a quanto diffuso dall'Anas in un comunicato, ha coinvolto due autovetture. La chiusura della Catania - Gela si è resa necessaria per consentire all’elisoccorso di intervenire. Due persone, infatti, sono rimaste ferite in maniera grave.

L'impatto, secondo le prime verifiche delle forze dell'ordine, si è verificato intorno alle 11 di stamane tra una Fiat Panda guidata da un uomo di 46 anni di Misterbianco ed una Skoda Fabia con a bordo un 75enne di Ramacca. Uno dei due mezzi avrebbe compiuto una manovra per immettersi su una strada secondaria e l'altro veicolo non sarebbe riuscito ad evitarlo per cause ancora da accertare.

Sul posto sono presenti, oltre al 118, uomini della polizia stradale e dell'Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata con segnalazioni in loco. Il 46enne circa ha riportato un grave trauma cranico con ferita lacero-contusa ed è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania. Non sarebbe comunque in pericolo di vita, così come il 75enne, ricoverato invece all'ospedale Gravina di Caltagirone.