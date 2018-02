Lavori in corso sulla tangenziale Ovest di Catania. Fino al 31 marzo, dalle 7 alle 17, l'Anas sostituirà le barriere di sicurezza danneggiate sulle rampe degli svincoli di Misterbianco, asse dei servizi e zona industriale Nord. Un intervento che si inquadra tra i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino dei danni provocati da incidenti stradali.

Nel dettaglio, oggi verranno completati i lavori sulla rampa di uscita verso la zona industriale Nord, per le auto provenienti da Messina, mentre lunedì gli operai Anas interverranno sulla stessa struttura, ma in direzione opposta. Le vetture in arrivo da Siracusa potranno utilizzare lo svincolo aeroporto.