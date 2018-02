Un incidente si è verificato, stamane intorno alle 11, lungo la strada statale 114 in territorio di Aci Castello, all'altezza dell'incrocio con via Vampolieri. Uno scooter percorreva in direzione Catania il tratto dell'arteria che prende il nome di via XXI Aprile quando, per cause ancora da accertare, ha finito per sbattere contro una Fiat Punto. L'auto proveniva dalla ripida discesa di via Vampolieri e si stava immettendo sulla statale.

Il veicolo a due ruote è rovinato per terra, occupando il centro della carreggiata e bloccando il traffico per almeno mezz'ora. Sulla carreggiata in direzione di Acireale la fila di auto ha raggiunto la frazione Cannizzaro. Sul posto vigili urbani e un'ambulanza del 118. Il conducente dello scooter è stato soccorso e portato via dai sanitari.