Due squadre, orari di lavoro divisi tra mattina e pomeriggio e mansioni specifiche. Organizzazione militare che nel cuore del villaggio Zia Lisa faceva rima con lo smercio di droga. A fermare tutto sono stati i carabinieri del nucleo operativo che hanno arrestato sei persone. Tra loro, oltre a Maurizio Sammiceli, Salvatore Viglianesi, Alessio Galeano, spiccano i cugini Daniele e Marco Tosto. Una truppa di ventenni a cui si aggiunge anche il più anziano del gruppo: il 54enne Giulio Buffardeci.

Marco Tosto Salvatore Viglianesi Giulio Buffardeci Alessio Galeano Maurizio Sammiceli Daniele Tosto

L'indagine si è sviluppata con un lungo servizio d'osservazione, con i militari impegnati a bloccare i clienti che, di volta in volta, avrebbero confermato la vendita dello stupefacente da parte dei sei malviventi. I carabinieri hanno deciso di intervenire nello stacco del turno tra la mattina e il pomeriggio. Un lasso di tempo di trenta minuti in cui le squadre si davano il cambio fra loro e che ha permesso alle forze dell'ordine di bloccare Buffardeci e soci. Durante le perquisizioni è stata trovata una botola, in una zona rurale, utilizzata dagli spacciatori per occultare la merce da piazzare.

Al termine dell'operazione sono stati sequestrati 300 grammi di marijuana divisa in dosi. In mezzo anche del crack e denaro in contanti per una somma di 250 euro. In attesa del processo per direttissima gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari.