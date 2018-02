Gara peggiore, per i tifosi rossazzurri, non poteva probabilmente esserci. Il Catania, oggi, ha detto probabilmente addio alle residue speranze di acciuffare il Lecce capolista (adesso a +7), perdendo senza appello con cinque reti di scarto nella trasferta di Monopoli. I padroni di casa, guidati in panchina dall'ex centrocampista del Catania Giuseppe Scienza, confermano il loro grande momento di forma, annichilendo gli avversari e dominandoli dal primo all'ultimo minuto. In aggiunta a ciò, bisogna registrare anche i disservizi forniti dalla piattaforma online Eleven Sports che, a causa di problemi tecnici, non ha potuto trasmettere la partita in streaming scatenando polemiche da parte degli utenti che avevano già acquistato la visione del singolo incontro (al prezzo di 2 euro e 90 centesimi).

Catania in campo con un 3-5-2 atipico, che vede la punta Barisic agire da centrocampista di destra, con Porcino confermato sull'altra fascia e Blondett chiamato a sostituire Tedeschi nel cuore della difesa: capitan Biagianti ce la fa, è Mazzarani a cedergli il posto come mezzala sinistra. Primo tempo senza storia e Monopoli, schierato con un modulo a specchio, che passa al 32': Salvemini, su azione di contropiede, batte Pisseri con una conclusione angolata. La reazione rossazzurra non arriva e i pugliesi raddoppiano 5' dopo con Genchi, ben assistito da Salvemini: il nervosismo sale e Mirko Esposito, dalla panchina, viene espulso per proteste. Nella ripresa Lucarelli prova a mischiare le carte, sconfessando le scelte iniziali e facendo entrare Marchese e Di Grazia per Porcino e Barisic, varando quindi il tridente: non cambia nulla però, col Monopoli che sfiora il tris al 56' con Sounas che, poi, si rifa due minuti dopo con un tiro dalla distanza su cui Pisseri può nulla.

Il 3-0 è la mazzata definitiva: Sounas ci riprova al 68', col Catania ormai alla deriva. Quarta e quinta rete arrivano tra 82' e 84': il neoentrato Doudou Mangni prima serve Longo che realizza il poker, poi si mette in proprio e batte Pisseri per il 5-0 finale. Una disfatta pesante che mette in dubbio anche la posizione dell'allenatore rossazzurro Cristiano Lucarelli, non più solida come qualche settimana fa: la sosta in vista, fra l'altro, potrebbe anche facilitare un eventuale cambio di guida tecnica. Col Lecce che scappa a +7 dopo il pari contro la Sicula Leonzio al Massimino, la domenica horribilis del tifoso catanese è completata dalle gravi inefficienze dell'emittente Eleven Sports che, quest'anno, detiene l'esclusiva per la trasmissione delle partite di Serie C, in streaming.

Poco prima dell'inizio delle partite, sulla propria pagina Facebook, la piattaforma online si è scusata con gli utenti: «A causa di problemi tecnici non dipendenti da noi - si legge sul profilo - non riceviamo dalla regia il flusso dagli stadi di Serie C e dai palazzetti di Superlega e Serie A2, per questo lo streaming di tali contenuti non è al momento disponibile. La trasmissione riprenderà il prima possibile - conclude il comunicato - ci scusiamo per il disagio». Le trasmissioni non sono mai riprese e la rabbia dei tifosi (molti dei quali catanesi, vedi la gallery), si è scatenata nei commenti al post precedente, con utenti che chiedevano l'immediato rimborso per l'acquisto della singola partita e dell'abbonamento, denunciando fra l'altro disservizi che si ripetono domenica dopo domenica. Giornata da dimenticare dunque, sia dentro che fuori dal campo: il turno di riposo previsto dal calendario nel prossimo weekend, forse, arriva nel momento giusto.

Il tabellino

MONOPOLI-CATANIA 5-0

MARCATORI: 32′ Salvemini, 37′ Genchi, 58′ Sounas, 83′ Longo, 85′ Mangni

MONOPOLI (3-4-1-2): 12 Bardini; 26 Ferrara, 33 Bacchetti, 3 Mercadante; 20 Rota, 5 Scoppa, 8 Zampa (dal 19′ Mavretic), 17 Donnarumma; 13 Sounas (dal 80′ Mangni); 7 Salvemini (dal 67′ Longo), 9 Genchi (dal 80′ Paolucci). A disposizione: 22 Lewandowski, 1 Convertini; 4 Benassi, 10 Minicucci, 14 Bei, 21 Tafa, 24 Russo, 27 Eleuteri. All. Scienza.

CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 16 Blondett, 26 Bogdan; 9 Barisic (dal 46′ Di Grazia), 6 Rizzo, 10 Lodi, 27 Biagianti, 8 Porcino (dal 46′ Marchese); 29 Ripa, 11 Curiale (dal 67′ Manneh). A disposizione: 22 Martinez, 5 Tedeschi, 13 Semenzato, 17 Bucolo, 18 Fornito, 21 Esposito, 32 Mazzarani, 24 Brodic. All. Lucarelli.

ARBITRO Proietti della sezione di Terni

AMMONITI: Zampa, Bacchetti, Rota, Lodi, Ferrara, Rizzo.