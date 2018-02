Sono scappati a bordo di uno scooter Liberty Piaggio nero, con la targa coperta da una busta di plastica. Sono due giovani uomini, forse di Paternò, i malviventi che ieri pomeriggio - intorno alle 17 - hanno rapinato il supermercato Eurospin del quartiere Scala vecchia, nel Comune etneo. Uno dei due, nel corso della rapina, ha esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio.

Il supermercato rimane aperto l'intera giornata. Così ieri pomeriggio i due hanno fatto irruzione all'interno, con il volto coperto da passamontagna. Non c'erano telecamere di videosorveglianza, quindi non è ancora stato possibile ricostruire l'esatta dinamica del fatto. Il bottino è ancora da quantificare, poiché dall'azienda non è ancora arrivata l'esatta conta dei danni. Gli investigatori stanno tentando di capire se il modus operandi sia lo stesso di altri colpi commessi a Paternò nelle ultime settimane, ma al momento la pista che si tratti delle stesse persone sembra esclusa.