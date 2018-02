Richieste di condanne per un totale di 540 anni di carcere. Multe per decine di migliaia di euro e 50 imputati alla sbarra. Sono i numeri del maxi-processo Dokss, nato dall'omonima operazione antimafia dei carabinieri del luglio 2017. Sotto i riflettori degli investigatori era finito il quartiere periferico etneo di San Giovanni Galermo. Storica roccaforte del traffico di droga della famiglia mafiosa di Cosa nostra dei Santapaola che da decenni, nella parte Nord di Catania, gestisce una tra le più prosperose piazze di spaccio della Sicilia orientale. Le condanne più alte sono state chieste per i presunti vertici: da 16 a 20 anni di reclusione. La decisione finale - il processo di primo grado si svolge con il rito abbreviato - verrà presa dal giudice per le indagini preliminari Fabio Maria Digiacomo. Ma non prima di avere ascoltato le arringhe dei difensori nelle sei udienze già spuntate in calendario.

Non venire più a casa perché ti ammazzo. Cornuto!

A scegliere di non passare dal dibattimento sono stati i tre fratelli Mirenda. Per Vincenzo e Angelo i pubblici ministeri Andrea Bonomo e Alfio Gabriele Fragalà, hanno chiesto la condanna a 20 anni. L'altro, Arturo, rischia invece 13 anni e 4 mesi di prigione. L'inchiesta Dokss inizia a maggio 2013, quando le cimici degli investigatori intercettano un presunto tentativo di aggressione ai danni di Vittorio Benito Fiorenza. Dietro il piano ci sarebbero stati proprio i fratelli Arturo e Vincenzo Mirenda, desiderosi di vendicare un pestaggio subito all'Etna bar. Ma la vittima quel giorno non è presente a casa. Ad avvertirlo di non tornare a San Giovanni Galermo sono una serie di telefonate intercettate. C'è chi si limita a invitarlo a «sistemarsi» e chi, invece, spiega che i Mirenda si sarebbero aggirati per il quartiere armi in pugno: «Ce l'ha nelle mani», spiega una donna a Fiorenza. Gli intenti nei confronti dell'uomo non sarebbero stati nemmeno troppo nascosti. Perché in questo vorticoso giro di telefonate è lo stesso Arturo Mirenda a chiedergli di vedersi di presenza: «Sei un cornuto e sbirro se non vieni [...] non venire più a casa perché ti ammazzo. Cornuto!».

Nella lunga inchiesta oltre a presunti episodi di estorsioni, rapine e spaccio di droga, c'è uno spaccato delle diatribe interne al gruppo mafioso. In particolare legate alla successione nel quartiere dopo la presunta reggenza del Puffo, all'anagrafe Salvatore Gurrieri, e di Salvatore Fiore, già finito in manette nel 2013 dopo il blitz antimafia Fiori bianchi 2. Nello scacchiere di Cosa nostra catanese nel gruppo di San Giovanni Galermo, che storicamente si muove come costola di quello più potente del Villaggio Sant'Agata, la corsa al vertice sarebbe stata una questione interna tra i fratelli Mirenda. Da un lato il più anziano, Arturo, designato erede naturale per anzianità, dall'altro Vincenzo. Dodici anni più giovane e con il dente profondamente avvelenato per il modo di fare del parente. Indigesti, per esempio, alcuni arresti del primo per evasione dagli arresti domiciliari e inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale.

Addirittura in un'occasione Arturo Mirenda si sarebbe fatto arrestare per avere una giustificazione per non pagare una partita di droga. Tanto che, nel 2013, il fratello Vincenzo avanza la possibilità di chiedere al presunto reggente dell'epoca Salvatore Gurrieri di chiedere l'estromissione dalla famiglia di Arturo. A raccogliere la confidenza, finita negli atti dell'inchiesta, è il suo autista di fiducia Antonio Scuto: «Non mi deve rivolgere neanche la parola. Con la cocaina è andato sempre indietro, a quest'ora poteva essere il capo a Catania». I fratelli in corsa per la reggenza finiscono nei verbali dei collaboratori di giustizia Davide Seminara e Giuseppe Scollo. Il primo, ex trafficante per la famiglia mafiosa dei Nizza di Librino, indica Arturo Mirenda, detto Turi sciara, come «uno storico appartenente al gruppo di San Giovanni Galermo». Tanto che sarebbe riuscito a sedere nei tavoli mafiosi che contano in città: «Veniva al Villaggio e a San Crtistoforo alle riunioni dei Santapaola», conclude.

Le richieste di condanna:

Giosuè Michele Aiello, 10 anni

Daniele Buttafuoco, 16 anni e 6 mesi

Domenico Buttafuoco, 10 anni

Claudio Calabretta, 13 e 4 mesi

Nunzio Caltabino, 5 anni e mille euro di multa

Salvatore Caltabiano, 16 anni

Antonio Cosentino, 16 anni

Andrea Nicolò Corallo, 9 anni e 4 mesi

Gianluca Di Gaetano, 1 anno e 4 mesi e 200 euro di multa

Salvatore Fiore, 13 anni e 4 mesi

Benito Vittorio Fiorenza, 13 anni e 4 mesi

Salvatore Gurrieri, 20 anni

Giorgio Freni, 8 anni e 16mila euro di multa

Francesco Furnò, 10 anni

Vincenzo Gigantini, 20 anni

Armando Giuffrida, 10 anni

Mario Guglielmino, 13 anni e 4 mesi

Francesco Iuculano, 10 anni

Silvana Leotta, 14 anni e 4 mesi

Salvatore Lo Re, 10 anni

Antonio Mangano, 18 anni

Salvatore Mantarro, 16 anni

Domenico Marsala, 4 anni e 4 mesi e 4mila euro di multa

Angelo Mirenda, 20 anni

Arturo Mirenda, 13 anni e 4 mesi

Vincenzo Mirenda, 20 anni

Lucio Francesco Motta, 20 anni

Danilo Musumeci, 4 anni e 4mila euro di multa

Corin Musumeci, 8 anni e 20mila euro di multa

Desirée Musumeci, 10 anni

Domenico Musumeci, 20 anni

Alessandro Palermo, 20 anni

Carmelo Palermo, assoluzione

Salvatore Fabio Valentino Palermo, assoluzione

Salvatore Ponzo, 5 anni e 4 mesi e 5334 euro di multa

Francesco Privitera, 8 anni e 18mila euro di multa

Antonino Russo, 10 anni

Mario Russo, 4 anni e 1000 euro di multa

Antonino Savoca, 5 anni e 4 mesi

Antonio Scuto, 11 anni e 8 mesi

Corrado Spataro, 10 anni

Nicola Strano, 11 anni e 8 mesi

Orazio Tenente, 4 anni e 2mila euro di multa

Massimo Vizzini, 16 anni

Claudio Aiello, 10 anni

Diego Aiello, 8 anni e 20mila euro di multa

Alfredo Bulla, 10 anni

Alessio La Manna, 8 anni e 20mila euro di multa

Antonino Giuffrida, 8 anni e 20mila euro di multa

Vincenzo Florio, assoluzione